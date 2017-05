Sydney (dpa) - Der australische Schwimm-Olympiasieger Kyle Chalmers muss sich einer Herzoperation unterziehen. Der 18-Jährige leidet unter supraventrikulärer Tachykardie, einer Herzrhythmusstörung, die normalerweise nicht lebensgefährlich ist, aber die Lebensqualität massiv einschränken kann.

«Ich habe beim Training und in Wettkämpfen zunehmend unter einem anormal schnellen Herzschlag gelitten, was nun eine Operation nötig macht», erklärte Chalmers in einer Mitteilung. Ein früherer Eingriff habe nicht zum gewünschten Erfolg geführt.

Chalmers hatte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 die Goldmedaille über 100 Meter Freistil gewonnen. Im April wurde er Zweiter bei den australischen Meisterschaften.

Ein Termin für die Operation steht noch nicht fest, doch Chalmers wird auf jeden Fall nicht bei den Weltmeisterschaften antreten, die vom 15. bis 30. Juli in Budapest stattfinden. «Es gibt niemals einen guten Zeitpunkt für diese Art von Eingriff. Aber angesichts der Tatsache, dass ich bei zwei der letzten drei großen Wettkämpfe unter den Symptomen gelitten habe, und auf Anraten meines Arztes habe ich die schwere Entscheidung getroffen, auf einen Start zu verzichten», erklärte er.