Für viele war der ehemalige Bundesliga-Erfolgstrainer aus Leipzig schon entlassen, dann durfte der zweifache Familienvater doch weitermachen. Und jetzt muss der 39-Jährige ein kleines Wunder schaffen: Bei der WM ganz weit nach vorne kommen , obwohl noch nicht ganz klar ist, ob das Team, in dem er „die entscheidenden Puzzleteile besser setzen“ möchte, wieder eine Einheit werden kann. Am besten, sagt Poschmann, soll er den Titel holen. Wie Brand. Na, danke schön.

Sie findet an sechs Spielorten statt: Berlin (Vorrunde mit deutschen Spielen gegen Weltmeister Frankreich, Brasilien, Russland, Serbien und Südkorea), die Hauptrunde in Köln (19.-23. Januar), Halbfinals in Hamburg, Vorrundenspiele ohne deutsche Beteiligung in München. Im dänischen Herning wird am 27. Januar das Finale gespielt, in Kopenhagen gibt es die Platzierungsspiele.

Die WM-Vorbereitungsphase wird Ende Oktober mit den EM-Qualifikationsspielen gegen Israel und Kosovo eingeläutet. Vor und nach Weihnachten folgen zwei Lehrgänge inklusive eines Test-Länderspiels gegen Polen am 12. Dezember. Das finale Trainingslager Anfang Januar schließt sich mit zwei Länderspielen an.

So ist das mit den Trainern: Wenn Glanz, Gloria und Vergangenheit dominieren, muss einer alle wieder auf den Teppich holen. Prokop, dessen persönliches Desaster 2017 mit dem neunten Platz bei der EM in Kroatien samt einer schlecht gelaunten Mannschaft begann, kämpft seither immer und überall um das richtige Maß: Allzeit reumütig wie zuletzt Jogi Löw muss er sein, aber eben doch noch sicher im Auftritt. Ratschläge hören, aber doch den eigenen Weg finden.

Köln. Der Tag im Kölner Sportmuseum am Zollhafen, an dem vier Monate vor der Handball-WM in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar 2019) am Spielort Köln der Startschuss für beginnende Handball-Euphorie fallen soll, fängt schon nicht gut an. Am Eingang liegt in einer gläsernen Vitrine der Taktikzettel des ehemaligen deutschen Handball-Nationaltrainers Dagur Sigurdsson, es ist gleichsam die Anleitung zum deutschen Handball-Europameistertitel von 2016.

Der Handball-Bundestrainer will bei der Heim-WM im Januar überzeugen. Aber schafft er das? Ein Ortstermin in Köln.

In den hinteren Stuhlreihen sitzt Ulrich Strombach. Der DHB-Präsident zwischen 1998 und 2013 ist ein Anhänger Prokops, er hat ihn protegiert, er sagt auch jetzt nichts Schlechtes. Die Nationalmannschaft sei besser besetzt, sagt Strombach, als zu seinen Zeiten. Aber: Es sei ein Problem, dass so viele gute Spieler in der Breite zur Verfügung stünden. Das biete Konfliktstoff. Prokop muss auswählen. Und droht, wieder ein Problem wie 2017 zu bekommen, als es zu schlechter Stimmung führte, dass Spieler auf den letzten Metern getrennt wurden, die lieber zusammen gespielt hätten. Prokop hat seither viel geredet, „er war extrem selbstkritisch“, sagt er selbst.

Das hat ihm den Job erhalten. Auch in Köln appelliert er an den „Charakter der Spieler“, er weiß, auf wen er zählen kann, und noch besser weiß er, auf wen nicht. 28 Spieler hat im Kopf, das ist sein Kader, sagt er, aber am Ende muss er 14 auswählen. Und noch einmal darf er sich nicht vergreifen. Köln, findet Prokop, ist als Endspielort 2007 ein gutes Pflaster für ein neues Bündnis zwischen Trainer, Team und Fans. Er sagt: „Man hat 2007 gesehen was geht, wenn sich ein Team in einen Rausch spielt. Wir sind nicht Topfavorit, dazu ist die Weltspitze zu breit. Aber mit den Fans ist einiges möglich. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben.“

In den vergangenen drei Wochen besuchte er alle zwölf Vereine, die Spieler für die Nationalmannschaft abstellen. „Dort gab es einen engen Austausch, bei dem Wege der verbesserten Zusammenarbeit aufgezeigt wurden“, sagt er. Dazu gehören regionale Trainingstage im Norden, Süden und Osten des Landes. Alle wissen, dass sie alles tun müssen, um die Chance der Heim-WM für den deutschen Handball zu ergreifen, die den nächsten Schub geben soll, den man besser nutzen will als 2007, als alle Kinder plötzlich Handball spielen wollten, dann aber Übungsleiter und Hallen fehlten. Nur wissen sie noch nicht, ob das mit Prokop und diesem Kader funktionieren wird.

Heiner Brand (66) hält das für möglich. Er hat nie ein böses Wort über Prokop verloren, obwohl der Bundestrainer auch heute noch in der Liga nicht nur Freunde hat. An diesem Morgen in Köln werden sich Brand und Prokop später zusammen in ein Kaffee am Zollhafen setzen. Einfach mal einiges durchsprechen. „Er hat sicher viele, viele Ratschläge gehört, aber am Ende ist es wichtig auch für sein Ansehen im Team“, sagt Brand, „dass er sein eigenes Ding durchzieht.“ Wie Brand das selbst immer gemacht hat. „Aber ich bin ja auch so ein bergischer, sturer Hund“, sagt der Mann mit dem imposanten Schnauzbart, der auch heute noch jedes Heimspiel des VfL Gummersbach verfolgt. Gleich neben ihm sitzt dann stets der 74 Jahre alte Strombach, zusammen sind sie Weltmeister geworden, das verbindet.

So ein Bündnis könnte Prokop gut gebrauchen: Der amtierende DHB-Präsident Andreas Michelmann war nach der missglückten EM vor allem von seinem Vize Bob Hanning überzeugt worden, an Prokop festzuhalten. Ob also ein Zettel von Christian Prokop als Nationaltrainer dereinst im Kölner Sportmuseum in einer Vitrine landen wird, das steht noch in den Sternen.