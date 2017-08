Frankfurt/Main (dpa) - Gleich vier Handball-Bundesligisten sind in der ersten Runde des DHB-Pokals gescheitert. In den Auftaktturnieren erwischte es am Wochenende den VfL Gummersbach sowie die drei Aufsteiger TuS N-Lübbecke, TV Hüttenberg und Die Eulen Ludwigshafen.

Große Probleme hatten die Füchse Berlin, die sich gegen den Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen erst in der Verlängerung mit 34:31 ins Achtelfinale zitterten. Keine Blöße gab sich das Top-Trio. Meister Rhein-Neckar Löwen feierte gegen unterklassige Gegner ebenso zwei ungefährdete Siege wie Pokalsieger THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt.