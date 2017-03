Hamburg (dpa) - Torhüter Silvio Heinevetter führt das deutsche Aufgebot zum Tag des Handballs am 19. März in Hamburg an. Der Schlussmann von den Füchsen Berlin ist mit 158 Einsätzen und 32 Jahren der erfahrenste Akteur für die Länderspiele gegen Schweden.

Die Partie in der Hamburger Barclaycard-Arena wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Bereits um 14.30 Uhr tritt die DHB-Auswahl der Frauen gegen Schweden an. Tags zuvor tragen die Frauen und Männer Länderspiele in Göteborg aus.

Verzichten muss das Männer-Team auf Kapitän und Linksaußen Uwe Gensheimer, der mit Paris St. Germain in der französischen Liga beschäftigt ist. Zudem fehlt Rechtsaußen Tobias Reichmann, der bei Champions-League-Sieger KS Vive Kielce keine Freigabe erhält. Für sie rücken Matthias Musche (Magdeburg) und Ole Rahmel (Erlangen) nach. Erstmals zum Aufgebot gehört der Erlanger Linkshänder Nicolai Theilinger.

Das deutsche Männer-Team bestreitet derzeit die Qualifikation zur Europameisterschaft 2018. «Daher kommen uns die Länderspiele gegen einen starken Gegner wie Schweden sehr gelegen», sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Betreut wird die Mannschaft von den Co-Trainer Axel Kromer und Alexander Haase.

Das Aufgebot des Deutschen Handballbundes für die Länderspiele gegen Schweden am 18. und 19. März:

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Feld: Rune Dahmke (THW Kiel), Paul Drux (Füchse Berlin), Simon Ernst (VfL Gummersbach), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf), Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Julius Kühn (VfL Gummersbach), Finn Lemke (SC Magdeburg), Matthias Musche (SC Magdeburg), Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), Ole Rahmel (HC Erlangen), Nicolai Theilinger (HC Erlangen), Philipp Weber (HSG Wetzlar), Patrick Wiencek (THW Kiel)