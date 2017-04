Kiel (dpa) - Handball-Rekordmeister THW Kiel muss vier bis fünf Wochen auf Christian Zeitz verzichten. Der 36 Jahre alte Linkshänder hat sich beim Bundesligaspiel gegen den TVB 1898 Stuttgart (25:24) einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen, teilte der Verein mit.

Die ohnehin von Verletzungen geplagten Kieler müssen damit bei der Endrunde um den DHB-Pokal am Wochenende in Hamburg und auch in drei Wochen beim Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona auf den Rückraumspieler verzichten.