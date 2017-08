Ja. Vier Begegnungen werden es definitiv sein. Es ist aber auch möglich, dass gerade zu Beginn der Saison weitere Partien auf diesem seit 1. Dezember 2016 frei zugänglichen Kanal gezeigt werden, um Werbung für das Produkt zu machen. So wird die erste Sonntags-Konferenz (unter anderem mit Gummersbach – Wetzlar und Magdeburg – Hüttenberg) dort zu sehen sein.

Sky bringt kein eigenes Handball-Paket auf den Markt. Die Bundesliga-Spiele sind in das Sportpaket des Pay-TV-Senders eingebettet. Regulär kostet dieses Angebot für Neukunden 19,99 Euro im Monat bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Es gibt allerdings auch Tages- (9,99 Euro), Wochen- (14,99 Euro) und Monatstickets (29,99 Euro) ohne Abo-Bindung. Der Haken: Mit diesen Pässen sind die Spiele nur online auf www.sky.de zu sehen.

Was brauche ich, um die Handball-Bundesliga auf Sky zu gucken?

Es gibt zwei feste Spieltage und einen Ausweichtermin. Vier Partien werden donnerstags um 19 Uhr angepfiffen, vier weitere sonntags um 12.30 Uhr. Das Top-Spiel beginnt zweieinhalb Stunden später. In besonderen Fällen dürfen Vereine auf Samstagabend (20.30 Uhr) ausweichen.

Aber wie bei jedem Deal gibt es auch die Kehrseite der Medaille. Um der Fußball-Bundesliga aus dem Weg zu gehen, bestand Sky auf die gewöhnungsbedürftige Anwurfzeit um 12.30 Uhr am Sonntagmittag. Noch weiß niemand, wie sich das auf die Zuschauerzahlen in den Arenen auswirken wird. Insgesamt ist der Aufwand bei einem Heimspiel für jeden Club durch die Sky-Anforderungen gestiegen. Genauso wie das Geld, das jeder Bundesliga-Verein aus dem bis zum Jahr 2021 geschlossenen Vertrag, der eine Option auf zwei weitere Jahre beinhaltet, sowie der Auslandsvermarktung und dem Namenssponsoring bekommt. Pro Saison soll jeder Club zwischen 220 000 und 240 000 Euro erhalten. Vorher waren es 50 000 Euro.

Düsseldorf . Ab dieser Saison werden alle Spiele der Handball-Bundesliga live gezeigt. Bei Sky und ARD/ZDF, wobei die öffentlich-rechtlichen Sender vertragsgemäß nur zwei Top-Spiele, ein DHB-Pokal-Halbfinale sowie das DHB-Pokal-Endspiel übertragen werden. Acht weitere Partien laufen in den dritten Programmen. Als der TV-Vertrag im November 2016 vorgestellt wurde, sprach Frank Bohmann, Geschäftsführer des Ligaverbands HBL, von einem „absoluten Quantensprung“. Endlich gibt es feste Spieltage (Donnerstag und Sonntag). Jeder Club erhöht durch die Live-Übertragungen seine Reichweite.

Wie sieht die Konferenz-Schaltung aus?

Anders als bei der Fußball-Bundesliga gibt es für die Konferenz keine eigenen Kommentatoren. Das Konzept orientiert sich an der „NFL-Redzone“ im American Football. Ein Moderator sitzt im Studio und behält die vier Partien im Auge. Er bewertet das Geschehen und entscheidet, in welche Halle geschaltet wird. Der Konferenz-Zuschauer wird dann mitgenommen in die normale Live-Übertragung.

Welche Moderatoren und Kommentatoren werden eingesetzt?

Klar ist, dass der von Sport1 geholte Markus Götz sowie Karsten Petrzika, Heiko Mallwitz, Florian Schmidt-Sommerfeld und Dennis Baier kommentieren werden. Als Moderatoren stehen Christina Rann, Jens Westen und Noah Pudelko zur Verfügung. Als Experten hat sich der Pay-TV-Sender die Dienste von Heiner Brand, Michael Kraus, Martin Schwalb, Pascal Hens, Henning Fritz, Frank Wenz und Frank von Behren gesichert. Zentrales Gesicht des Senders ist Stefan Kretzschmar, mder auch sonntags ab 17 Uhr einen eigene Talksendung bekommt.