Mannheim (dpa) - Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen muss in der heißen Saisonphase mehrere Wochen auf Rückraumspieler Kim Ekdahl du Rietz verzichten.

Der 27 Jahre alte Schwede, mit 86 Treffern bisher drittbester Löwen-Schütze in dieser Saison, hat sich beim 30:26-Sieg in Hannover eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Dies ergab eine MRT-Untersuchung in Heidelberg. Ekdahl du Rietz, der seine Karriere im Sommer auf eigenen Wunsch beenden wird, fehlt dem Tabellenzweiten damit auf unbestimmte Zeit im Bundesliga-Titelrennen und in der Champions League.