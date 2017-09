Gummersbach (dpa) - Der deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen hat in der Handball-Bundesliga den dritten Sieg im vierten Saisonspiel gefeiert.

Die Badener gewannen beim VfL Gummersbach mit 29:26 (13:8) und rückten vor dem Wochenende zunächst auf Rang zwei hinter Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf vor.

Vor dem Auftakt in der Champions League am Sonntag gegen den FC Barcelona präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen in starker Form und ließ den Gastgebern über weite Strecken keine Chance.

Bester Werfer der Löwen war Jerry Tollbring mit sechs Toren. Für die Gummersbacher, die im Tabellenkeller die vierte Niederlage im fünften Spiel kassierten, trafen Florian von Gruchalla und Florian Baumgärtner (jeweils sieben) am häufigsten.