Norwegen erreicht erstmals WM-Halbfinale

Albertville (dpa) - Norwegen hat zum ersten Mal das Halbfinale einer Handball-WM erreicht. Die Skandinavier bezwangen im Viertelfinale in Albertville Ungarn mit 31:28 (17:10). In der Vorschlussrunde am Freitag trifft die Mannschaft von Trainer Christian Berge auf Spanien oder Kroatien.

Die Norweger haben damit mindestens Platz vier sicher. Ihr bestes WM-Resultat bislang ist ein sechster Platz vor 59 Jahren. Europameister Deutschland war im Achtelfinale an Katar gescheitert.

Bester Torschütze bei den Skandinaviern waren Espen Hansen mit sechs Treffern. Bei den Ungarn traf Gabor Csaszar mit elf Toren am häufigsten. Die Magyaren, die im Achtelfinale überraschend Olympiasieger Dänemark ausgeschaltet hatten, lagen phasenweise mit neun Toren zurück und fanden erst in der Endphase besser ins Spiel.