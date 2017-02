Leipzig (dpa) - Handball-Nationaltorhüterin Katja Kramarczyk verlässt den wirtschaftlich angeschlagenen Bundesligisten HC Leipzig, gaben die Spielerin und der Verein bekannt.

Wohin Kramarczyk wechselt, blieb zunächst offen. Am 15. Februar endete die Wechselperiode in der Handball-Bundesliga. Kramarczyk spielte achteinhalb Jahre für den HCL. In dieser Zeit gewann sie mit dem Club zwei Meisterschaften und zweimal den DHB-Pokal. Die Torhüterin will ihre Karriere nach der Weltmeisterschaft Ende des Jahres beenden.