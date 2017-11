Antalya (dpa) - Hassan Moustafa bleibt bis 2021 Präsident der Internationalen Handball-Föderation.

Der 73 Jahre alte Ägypter, der seit dem Jahr 2000 im Amt ist, wurde beim Kongress des Weltverbandes im türkischen Antalya ohne Gegenkandidaten wiedergewählt. Der Deutsche Dietrich Späte wurde beim 36. IHF-Kongress zum Vorsitzenden der Trainer- und Methodik-Kommission bestimmt.

Zudem wurde beschlossen, dass die Verhandlungen über die weltweiten TV- und Medienrechte an den Weltmeisterschaften der Männer und Frauen in den Jahren von 2019 bis 2025 ausschließlich mit der Agentur «MP & Silva» geführt werden sollen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London vermarktet bereits für den europäischen Verband EHF die Champions League bei den Männern und Frauen.