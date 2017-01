Topfavorit Frankreich Karabatic & Co. wollen sechsten WM-Titel

Paris (dpa) - Für Uwe Gensheimer ist die Sache klar. «Frankreich ist der ganz große Favorit, von dem aber auch nicht weniger als der Titel erwartet wird», sagt der Kapitän der deutschen Handballer.

Gensheimer weiß, wovon er spricht, schließlich spielt der Weltklasse-Linksaußen seit dieser Saison bei Paris St. Germain im Land des WM-Gastgebers. Und wie gut die Franzosen tatsächlich auch aktuell drauf sind, stellten sie direkt im Eröffnungsspiel unter Beweis. Gegen überforderte Brasilianer setzten sie sich in Paris klar mit 31:16 (17:7) durch.

Die Euphorie in Frankreich war schon vorher riesig und die Erwartungshaltung nicht minder groß. «Die letzten Wochen gab es dort einen Medien-Hype. Teilweise gab es im Fernsehen eineinhalbstündige Talkshows nur zur Handball-WM. Die Franzosen freuen sich unheimlich auf die Weltmeisterschaft», berichtet Gensheimer.

Schon vor dem Eröffnungsspiel des Rekord-Weltmeisters gegen Brasilien waren für das 30 Millionen Euro teure Turnier insgesamt 431 000 Tickets verkauft worden. Mehr als das Doppelte im Vergleich zur letzten Endrunde in Frankreich vor 15 Jahren, die 200 000 Fans in die Hallen lockte.

Dank der Erfolge - neben fünf WM-Titeln gewann die «Equipe tricolore» seit 1995 noch zweimal Olympia-Gold und dreimal den EM-Titel - ist der Handball in Frankreich eine große Nummer. Die Sponsoreneinnahmen haben sich allein in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht: Von drei Millionen Euro auf neun Millionen Euro. «Unser Sport ist sehr attraktiv geworden», sagt Jean-Pierre Feuillan, der für Marketing zuständige Verbands-Vizepräsident.

Das bestätigt Jean-François Jeanne. «Der Handball hat den Wind in den Segeln und ist sehr gut angesehen bei den Sponsoren», sagt der Generaldirektor von Infront Frankreich, der Marketingagentur des Verbandes, der Liga und des WM-Organisationskomitees.

Muss also nur noch der Titel her. «Alles, was wir jetzt brauchen, ist eine phänomenale Weltmeisterschaft», sagt OK-Generaldirektor Edouard Donnelly. Dafür sollen vor allem die Altstars Nikola Karabatic (32), Daniel Narcisse (37) und Thierry Omeyer (40) sorgen.

Für das Trio, das einst beim THW Kiel große Erfolge feierte, könnte es das letzte Highlight der Karriere sein. Entsprechend motiviert sind die Oldies. «Wir wollen bei unserer Heim-WM zeigen, dass wir noch die Besten sind», sagt Karabatic.

Narcisse, der schon vor 15 Jahren beim Triumph im eigenen Land dabei war, möchte dieses Gefühl noch einmal auskosten. «Eine Heim-WM zweimal zu erleben, ist etwas Außergewöhnliches», sagt Narcisse.

Auch Klasse-Keeper Omeyer durfte bereits 2001 die WM-Trophäe in die Höhe stemmen. «Wir haben schon viele Titel gewonnen. Aber vor heimischer Kulisse wäre es noch einmal etwas Besonderes», erklärt Omeyer. Er weiß: «Das ganze Land steht hinter uns.»