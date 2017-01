Paris (dpa) - Rekord-Weltmeister Frankreich steht bei der Handball-WM zum siebten Mal seit 1993 im Endspiel. Der fünfmalige Champion setzte sich im Halbfinale gegen Slowenien mit 31:25 (15:12) durch und kann seinen Titel am Sonntag verteidigen.

Den Finalgegner ermitteln der EM-Dritte Kroatien und der EM-Vierte Norwegen im zweiten Vorschlussrundenspiel an diesem Freitag.

Vor 15 609 Zuschauern in der ausverkauften AccorHotels Arena in Paris hatte der Gastgeber und WM-Topfavorit in Torwart Vincent Gérard einen überragenden Rückhalt. Beste Werfer beim Sieger waren Nedim Remili mit sechs Toren und Valentin Porte (5), für Slowenien traf Jure Dolenec (5) am häufigsten.

Frankreich dominierte die von den deutschen Schiedsrichtern Lars Geipel und Markus Helbig souverän geleitete Partie von Beginn an. Nach elf Minuten lag die «Equipe tricolore» beim 6:2 mit vier Toren vorn, kurz vor der Pause waren es beim 15:10 fünf Treffer.

Zwar verkürzten die Slowenen, die im Viertelfinale Deutschland-Schreck Katar ausgeschaltet hatten, den Rückstand kurz nach der Halbzeit noch einmal auf zwei Tore. Doch auf Tuchfühlung ließen die Franzosen den Rivalen nicht mehr herankommen.