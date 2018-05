Dominik Klein beendet beim End-Turnier der Champions League seine Karriere. In Köln schließt sich für den Unterfranken damit ein Kreis.

In Köln. Ausgerechnet in Köln. Es ist eine dieser Sport-Geschichten, die sich kein Roman-Autor hätte emotionaler ausdenken können. Ausgerechnet an der Stätte des größten Erfolges wird Dominik Klein am Wochenende seine 20-jährige Karriere als Handball-Profi beenden. "Im Leben lässt sich viel vorher bestimmen. Dass sich die Puzzle-Teile jedoch derart zusammen setzen, ist ein Traum. Das kam unverhofft und ich finde nur schwer Worte dafür. Es schließt sich ein Kreis", sagte Klein.

Der Linksaußen des HBC Nantes greift am Wochenende beim End-Turnier der Champions League noch einmal nach der höchsten Krone des europäischen Vereins-Handballs. Mit fünf Toren im Viertelfinal-Rückspiel beim dänischen Club Skjern Handbold hatte Klein großen Anteil daran, dass der Außenseiter aus der Bretagne den Sprung unter die besten vier Teams schaffte. "Für den Verein ist das ein Genuss, uns hatte keiner auf der Rechnung. Vielleicht können wir ja weiter für Furore sorgen", so Klein.

Im Halbfinale gegen Paris mit Landsmann Uwe Gensheimer sind Klein und Nantes nur krasser Außenseiter

Zwar ist Halbfinal-Gegner Paris Saint-Germain mit dem deutschen Nationalspieler Uwe Gensheimer ein mehr als harter Brocken, in Köln aber hat Klein schon dreimal für Furore sorgen können. Mit dem National-Team wurde er dort 2007 Weltmeister, mit dem THW Kiel gewann er in der Arena sowohl 2010 als auch 2012 die Champions League. "Als wir Skjern besiegt hatten, sind mir diese Erinnerungen sofort ins Gedächtnis gestürmt. Ich spüre eine enorme Vorfreude", erklärte Klein.

Im Gespräch mit unserer Zeitung ließ sich erahnen, wie sehr der 34-Jährige aus Miltenberg am Main die Atmosphäre der großen Handball-Bühne noch einmal aufsaugen möchte. "Das wird für mich ein absoluter Gänsehaut-Moment", sagte Klein. Neben dem WM-Gewinn und insgesamt drei Erfolgen in der Champions League wurde der Unterfranke mit Kiel achtmal Meister und sechsmal Pokalsieger. In der nächsten Woche sagt einer der besten deutschen Handball-Spieler der "Platte" adieu.

Zu Gunsten der Familie sagt Klein der "Platte" adieu

"Meinem Körper geht es gut. Ich könnte schon noch weiter auf internationalem Niveau spielen. Doch im September erwarten meine Frau Isabell und ich zum zweiten Male Nachwuchs. Daher habe ich mit der Familie entschieden, meine Karriere jetzt zu beenden", erklärte Klein. Bis August will er in Frankreich alles sacken lassen, dann geht es nach München. "In der Heimat meiner Frau besitzen wir ein kleines Häuschen", so Klein.

In München wird er für den dortigen WM-Standort 2019 als Botschafter fungieren. Einen Einstieg als TV-Experte hat er während der EM im vergangenen Januar bei der ARD gewagt. Zudem wird sich Dominik Klein noch stärker seinem sozialen Engagement im Mukoviszidose e.V. widmen. "Das liegt mir am Herzen", so Klein. Am Wochenende aber möchte er dem HBC Nantes zum großen Coup in der Champions League verhelfen. Die Kölnarena scheint dafür wie geschaffen zu sein.