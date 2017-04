Göppingen (dpa) - Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat seine Siegesserie im EHF-Pokal fortgesetzt und auch das fünfte Gruppenspiel gewonnen.

Die bereits für das Ende Mai in eigener Halle stattfindende Final Four qualifizierten Göppinger besiegten den FC Porto am Samstagabend mit 30:28 (10:13). Bester Werfer für Frisch Auf war Marcel Schiller mit neun Toren.

Trotz anfänglicher Probleme kämpfte sich der Titelverteidiger zurück in die Partie und setzte sich letztlich verdient gegen die Portugiesen durch. Die Mannschaft von Trainer Magnus Andersson hatte sich als Gruppensieger bereits am vergangenen Spieltag für das Final Four qualifiziert. Als Gastgeber darf Göppingen das Viertelfinale überspringen.