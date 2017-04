Paris (dpa) - Uwe Gensheimer hat den ersten Schritt in Richtung Finalturnier der Handball-Champions-League geschafft.

Mit seinem französischen Club Paris St. Germain gewann der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft das Viertelfinal-Hinspiel in Ungarn bei Pick Szeged mit 30:27 (16:14). Der 30-Jährige war mit sechs Treffern dritterfolgreichster Werfer des Starensembles.

Im Rückspiel am kommenden Samstag will Gensheimer seine zweite Teilnahme am Finalturnier in Köln, das am 3. und 4. Juni gespielt wird, perfekt machen. 2011 war er mit seinem Ex-Club Rhein-Neckar Löwen dabei und belegte den vierten Platz.