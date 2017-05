Nürnberg (dpa) - Im Titel-Zweikampf der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt eine Woche vor dem Kracherduell mit Meister Rhein-Neckar Löwen wieder die Tabellenführung übernommen.

Die Norddeutschen kamen beim Aufsteiger HC Erlangen zu einem 26:18 (12:10)-Sieg und lösten mit 54:6 Punkten den Rivalen aus Mannheim (53:5), der am Samstag einen 33:23-Erfolg gegen HBW Balingen-Weilstetten gefeiert hatte, wieder an der Spitze ab. Die Löwen haben allerdings ein Spiel weniger absolviert und können am kommenden Mittwoch mit einem Sieg gegen Stuttgart die Pole Position zurückerobern.

Flensburg hatte in Nürnberg eine Halbzeit lang Mühe. Erst nach dem Wechsel spielte der Titelanwärter seine Klasse aus und zog nach 35 Minuten erstmals auf fünf Tore davon. Rasmus Lauge war mit sieben Toren bester Werfer bei den Gästen.

Im Kampf um den Klassenverbleib verpasste der VfL Gummersbach am Samstag mit dem unerwarteten 30:31 (14:15) beim abgeschlagenen Schlusslicht HSC 2000 Coburg einen Befreiungsschlag und hat als Tabellen-13. mit 19:41 Punkten weiterhin nur zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Direkt dahinter steht der TVB Stuttgart (18:40), der im Kellerduell beim neuen Tabellen-16. TBV Lemgo (17:43) ein 24:24 erreichte. Auch der Vorletzte Balingen (17:43) und der Tabellen-15. Bergischer HC (18:42) müssen noch zittern.