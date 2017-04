Tel Aviv (dpa) - Der SC Magdeburg hat sich im EHF-Cup den Gruppensieg gesichert. Bei Verfolger Tatabanya KC gewann der Handball-Bundesligist mit 31:28 (17:12). Bester Werfer vor 2246 Zuschauern waren Michael Damgaard mit elf Toren für den SCM und Milos Bozovic mit fünf Treffern für Tatabanya.

Bis zur zwölften Minute lag der SC Magdeburg zurück, ehe die Gäste die Partie drehten. Danach erarbeiteten sich die Magdeburger eine komfortable Führung, die sie nicht mehr abgaben. Dank Platz eins in seiner Gruppe bestreitet der SC Magdeburg das Rückspiel im Viertelfinale in eigener Halle. Die Auslosung findet am 4. April in Wien statt.