Leipzig (dpa) - Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat die Verpflichtung von Christian Prokop als neuem Bundestrainer offiziell bestätigt.

«Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm unseren Weg erfolgreich gehen werden», sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Prokop verlässt am Saisonende den Bundesligisten SC DHfK Leipzig und erhält beim DHB ab dem 1. Juli einen Fünfjahresvertrag. «Wir sind glücklich, dass es nun doch schneller gegangen ist», sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning vor Anpfiff des All Star Games in Leipzig über die Verpflichtung Prokops.

«Ich habe immer gesagt, Dagur Sigurdsson hat die Eisenbahn auf die Gleise gesetzt. Der DHB hat die Häuser drumherum gebaut, die HBL die Bahnhöfe. Jetzt geht es darum, die einzelnen Dinge damit zu verbinden», sagte Hanning. «Christian ist genau der Trainer, den wir das zutrauen. Christian ist genau der Richtige. Der Vertrag gilt ohne doppelten Boden, daher der Fünfjahresvertrag», ergänzte er.

Der 38-Jährige Propkop folgt auf den Isländer Dagur Sigurdsson und soll die Bad Boys bei der Heim-WM 2019 und 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio zu Gold führen. Michelmann betonte nach monatelangen Verhandlungen: «Mit Christian Prokop haben wir unseren Wunschkandidaten für eine der wichtigsten Positionen im Deutschen Handballbund verpflichtet. Das erklärte Ziel ist und bleibt der Olympiasieg 2020 in Tokio.»

Prokop selbst zeigte sich geehrt: «Ich freue mich, mit dieser ambitionierten Mannschaft arbeiten zu dürfen. Ich kenne die ambitionierten Ziele und weiß, dass es mit dieser Mannschaft realistisch ist», sagte er.