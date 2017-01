Handball Bundestrainer Sigurdsson hat WM-Kader reduziert

Düsseldorf. Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat den Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft bereits reduziert. Bereits am Sonntag haben Philipp Weber, Erik Schmidt und Jens Schöngarth das Vorbereitungscamp im SportCentrum Kamen-Kaiserau verlassen und die Heimreise angetreten. Zum Aufgebot für das Länderspiel gegen Österreich am Montag in Kassel (ab 18.30 Uhr live bei Sky Sport News HD) zählt hingegen auch Holger Glandorf. Der Linkshänder der SG Flensburg-Handewitt weilt seit Donnerstag beim DHB-Team, um Abläufe kennenzulernen.

Auch gegen Österreich wird der 33-Jährige zum Einsatz kommen, danach aber ebenfalls die Heimreise antreten. Der 33 Jahre alte Glandorf bestritt 2014 das bisher letzte seiner insgesamt 167 Länderspiele und soll bei der am 11. Januar beginnenden WM aushelfen, wenn es notwendig wird - jedenfalls ist mit Schöngarth ein Positionskonkurrent gerade ausgeschieden, Sigurdsson schien nicht überzeugt von ihm. Am Montagabend nicht spielen wird Uwe Gensheimer, dessen Vater am Sonntag unerwartet starb. Der Kapitän befindet sich derzeit bei seiner Familie in Mannheim. Red