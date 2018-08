Mannheim. Revanchegelüste sind dabei, wenn die Rhein-Neckar Löwen nach dem verspielten Meister-Triple gegen die SG Flensburg-Handewitt den dritten Supercup-Triumph in Serie anpeilen. Beim traditionellen Saison-Opener wollen sich die Mannheimer an diesem Mittwoch (19.30 Uhr/Sky Sport News HD live) im Düsseldorfer Dom an der Rather Straße nicht noch einmal vom Nord-Rivalen düpieren lassen. „Wir kommen mit ein bisschen Wut im Bauch. Wir möchten den Pokal“, verkündete Löwen-Kapitän Andy Schmid.

Das Duell zwischen dem DHB-Pokalsieger und dem deutschen Meister bildet die Ouvertüre zur neuen Saison in der Handball-Bundesliga, in der beide Teams erneut zu den Titelanwärtern zählen. Auf der Zielgeraden der Vorsaison hatten die Löwen die SG in der Meisterschaft noch vorbeiziehen lassen und ihren Traum vom Double und Meister-Hattrick begraben müssen. Schon 2016 und 2017 nahmen die Löwen den Supercup mit nach Hause. Es winkt also wieder ein Titel-Hattrick - und wieder ist Flensburg der Konkurrent. Die SG muss Leistungsträger wie Kentin Mahé, Thomas Mogensen, Henrik Toft Hansen und Matthias Andersson und Kevin Möller ersetzen – und den Ausfall von Regisseur Göran Johannesson verkraften. dpa