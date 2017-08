Ihr Start mit der Nationalmannschaft verlief mit dem 32:23 in Slowenien perfekt. In welchen Bereichen wünschen Sie sich Steigerung?

Leipzig/Wetzlar. Christian Prokop genießt die ungewohnte Ruhe. Vier Monate Doppelbelastung als Handball-Bundestrainer und Vereinscoach des Bundesligisten SC DHfK Leipzig haben geschlaucht. Es gab kaum einen freien Tag. Seit 1. Juli ist Prokop nur noch für die deutsche Männer-Nationalmannschaft zuständig. Ein Traumjob, wie er selbst gesagt hat. Aber auch einer, bei dem Ergebnisse erwartet werden. Seine erste Bewährungsprobe steht im Januar 2018 mit der Europameisterschaft in Kroatien an. Deutschland geht als Titelverteidiger ins Rennen. Wie er dieses Turnier angeht, was er schon jetzt dafür tut und wie er die Handball-Bundesliga künftig verfolgt, erzählt Prokop im Interview.

Prokop: Ich konnte mir in den drei Lehrgängen und den insgesamt sechs Länderspielen unter meiner Leitung einen guten Überblick über die gestandenen Nationalspieler, aber auch über mögliche Newcomer und Talente machen. Von daher war das eine unglaublich wichtige Zeit. Von jetzt an gilt es, die EM-Kandidaten in der neuen Saison zu beobachten und mir so einen guten Eindruck von der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen zu verschaffen.

Fürchten Sie sich angesichts der Fülle von potenziellen EM-Fahrern vor der endgültigen Nominierung Ende Dezember?

Prokop: Nein, ich fürchte mich nicht. Es ist noch einiges an Zeit, in der ich mir einen Gesamteindruck verschaffen kann. Ziel ist es, mit der stärksten und emotionalsten Mannschaft nach Zagreb zu reisen.

Inwiefern bereiten Sie sich jetzt schon auf die EM vor?

Prokop: Seit zwei Wochen sichte ich unsere Gruppengegner, wobei das ein Prozess ist, der bis November dauert. Es gilt, immer wieder zu beobachten, vor allem auch die Champions League, um neue Entwicklungen in die Analyse mit einfließen zu lassen.

Muss als amtierender Europameister das Ziel in Kroatien zwangsläufig Titelverteidigung heißen?

Prokop: Unser Ziel wird es sein, in der schwierigen Vorrunde die maximale Punktausbeute zu holen. Bei den Gegnern, die dann in der Hauptrunde auf uns warten, ist nichts planbar.

Ein Blick auf die Bundesliga: Viele vermuten, dass das Titelrennen ein Fünf- oder Sechskampf werden könnte. Glauben Sie das auch?

Prokop: Angesichts der Neuverpflichtungen bei einzelnen Mannschaften scheint es schon so zu sein, dass die Spitze enger zusammengerückt ist und mehrere Mannschaften um den Titel mitspielen können. Für die Attraktivität der Liga, für die Spannung und auch für die Fans wäre das natürlich wünschenswert.

Welcher Mannschaft trauen Sie eine Überraschung zu?

Prokop: Die MT Melsungen hat sich am breitesten und sehr namhaft verstärkt. Wenn alle gesund bleiben, werden die sicherlich weit oben sein.

Wie verfolgen Sie künftig die Bundesliga?

Prokop: Mein Ziel ist es, den direkten Kontakt zu den Vereinen zu pflegen und viele Spiele vor Ort live zu verfolgen. Aber natürlich werde ich auch das neue TV-Angebot nutzen.