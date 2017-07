Southport (dpa) - Der langjährige Weltranglistenerste Tiger Woods gehört nicht mehr zu den besten 1000 Profi-Golfern. Im aktuellen Ranking wird der 14-malige Major-Sieger aus den USA nur noch auf Position 1005 geführt.

In seiner Karriere stand der inzwischen 41 Jahre alte Sport-Milliardär aus Kalifornien 683 Wochen an der Spitze der Weltrangliste.

Bei der British Open ist Woods nicht am Start. Ende Mai sorgte der US-Star für Schlagzeilen, als er in Florida kurzzeitig wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss festgenommen wurde. Woods machte damals eine «unerwartete Reaktion» auf verschriebene Medikamente für seinen Zustand verantwortlich und begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung. Der Golfstar hatte sich im April erneut einer Rücken-OP unterzogen, die vierte innerhalb von drei Jahren.