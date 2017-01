Turnierabsage Golfstar McIlroy wegen Rippenblessur nicht in Abu Dhabi

Abu Dhabi (dpa) - Der nordirische Golfstar Rory McIlroy hat wegen einer Rippenverletzung seine Teilnahme an der Abu Dhabi Championship abgesagt. Der Weltranglistenzweite werde nicht bei dem am Donnerstag beginnenden Turnier der European Tour antreten, teilten die Veranstalter mit.

«Es ist sehr enttäuschend für mich, dieses Turnier abzusagen», erklärte McIlroy. «Aber in solchen Situationen muss man auf die Experten und das Team hören.» Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung vergangene Woche beim Turnier in Südafrika zugezogen und sich am Montag genauer untersuchen lassen.