München (dpa) - Die deutschen Golf-Fans dürfen sich bei den BMW International Open in München wieder auf Martin Kaymer freuen. Der zweimalige Majorsieger aus Mettmann sagte seine Teilnahme für das mit zwei Millionen Euro dotierte Turnier der European Tour vom 22. bis 25. Juni im Golfclub München Eichenried zu.

«Es ist für mich besonders schön, in meinem Heimatland vor den deutschen Golffans spielen zu können», sagte Kaymer in einer Mitteilung des Turnier-Veranstalters. Zudem werde sein Münchner Sieg im Jahr 2008 «immer ein besonderer Titel» für ihn bleiben. Neben Deutschlands Nummer eins werden in München mit Marcel Siem, Maximilian Kieffer, Florian Fritsch, Bernd Ritthammer, Alexander Knappe und Sebastian Heisele auch alle weiteren sechs deutschen Profis der Europa-Tour am Start sein.