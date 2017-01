Doha (dpa) - Tour-Neuling Alexander Knappe ist beim Qatar Masters in Doha zur Halbzeit zurückgefallen. Der Golfprofi aus Paderborn konnte seinen starken sechsten Auftaktrang in der zweiten von vier Runden nicht halten und belegte nur noch den geteilten 27. Platz.

Knappe spielte eine solide 72er-Runde, nachdem er tags zuvor fünf Schläge weniger für den 18-Loch-Kurs benötigt hatte. Der zweimalige Majorsieger Martin Kaymer schaffte mit einer schwachen Gesamtausbeute von 142 Schlägen als 57. des Rankings nur knapp den Cut.

Bernd Ritthammer, Maximilian Kieffer und der disqualifizierte Marcel Siem verpassten beim mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Event der European Tour in Katar die Qualifikation für die entscheidenden beiden Runden am Wochenende. In Führung lagen gleich neun Profis, die allesamt auf einen Zwischenstand von 136 Schlägen kamen.