Nassau (dpa) – Golf-Superstar Tiger Woods freut sich nach zehnmonatiger Wettkampfpause auf sein Comeback. Der 41 Jahre alte Amerikaner wird in dieser Woche bei der Hero World Challenge auf den Bahamas erstmals wieder abschlagen.

Der frühere Weltranglisten-Erste erklärte auf einer Pressekonferenz , dass er nach den Verletzungsproblemen und privaten Rückschlägen der vergangenen Jahre jetzt «das Leben liebt».

Das Turnier, das von Woods selbst veranstaltet wird und dessen Erlöse seiner Wohltätigkeitsstiftung zugute kommen, findet vom 30. November bis 3. Dezember auf der Karibikinsel statt. Experten vermuten, dass der 14-malige Major-Champion nach seiner vierten Rückenoperation im April körperlich nun in der besten Verfassung seit Jahren ist.

Im Mai wurde Woods wegen Drogenmissbrauchs am Steuer verhaftet und bekannte sich des rücksichtslosen Fahrens für schuldig. Im Körper des Golfprofis wurde eine Mixtur von Schmerzmitteln, Schlaftabletten und Beruhigungsmitteln festgestellt. Woods begab sich daraufhin in stationäre Behandlung, um den Medikamentenmissbrauch in den Griff zu bekommen. «Ich bin auf der anderen Seite wieder herausgekommen und fühle mich fantastisch», sagte Woods, der seinen bis dato letzten Turniersieg 2013 beim Bridgestone Invitational gefeiert hatte.