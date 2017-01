Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere italienische Weltklassespieler Andrea Giani wird nach dpa-Informationen neuer Bundestrainer der deutschen Volleyballer.

Der 46-Jährige tritt demnach die Nachfolge des Belgiers Vital Heynen an, der die Nationalmannschaft von Februar 2012 bis September 2016 betreut hatte. Heynens größter Erfolg mit dem deutschen Team war der Gewinn von WM-Bronze 2014.

«Wir äußern uns nicht zu Spekulationen. Es bleibt dabei, dass eine Entscheidung über den neuen Bundestrainer in den ersten zwei Monaten dieses Jahres fällt», sagte ein Sprecher des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV).

Giani hatte tags zuvor seinen Abschied als Sloweniens Nationaltrainer verkündet. Der Mann aus Neapel hatte das Team 2015 sensationell zu Silber bei der EM in Bulgarien und Italien geführt. Giani war früher selbst ein Weltklassespieler und gehörte zur italienischen Mannschaft, die zwischen 1990 und 1998 unter anderem dreimal in Serie Weltmeister wurde. Nun soll er die deutschen Volleyballer auf lange Sicht zu Olympia 2020 in Tokio führen.