Gareth Southgate ist eher zufällig englischer Nationaltrainer geworden. Aber er hat einen Plan. Ohne Rooney.

Dortmund. Na klar, als erstes fällt dem deutschen Fußballfan beim Namen Gareth Southgate dieser klägliche Elfmeter ein. Im Halbfinale der Europameisterschaft 1996 trippelte Southgate unsicher zehn Schrittchen zurück und scheiterte dann an Andreas Köpke. Andreas Möller traf danach für Deutschland, und England war mal wieder ausgeschieden.

Mit Chris Waddle, und Stuart Pearce (die sechs Jahre zuvor gegen Deutschland bei der WM in Italien aus elf Metern gescheitert waren), wurde Southgate danach von einer Pizza-Kette verpflichtet. Sie drehten ein paar selbstironische Spots ab, die Kasse klingelte dazu. So geht man mit Fehlern um. Am Montag bei der Abreise zum Länderspiel in Dortmund zeigte Southgate den englischen Nationalspielern, die jetzt seine Jungs sind, ein fünfminütiges Video über Englands Fußball. Mit seinem Fehlschuss von 1996. „Ich will England zum besten Team der Welt machen“, sagt Southgate. Der Weg ist weit.

Der ehemalige Innenverteidiger Southgate ist in England nicht nur wegen seiner Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, anerkannt und beliebt. Während seine Laufbahn spielte er nur für drei Vereine. Sowohl bei Crystal Palace, als auch bei Aston Villa und dem FC Middlesbrough stieg er innerhalb kurzer Zeit zum Spielführer auf. Mit seiner eleganten Art und einem präzisen Passspiel war er der Gegenentwurf zum vorherrschenden Typus Abwehrbrecher. Middlesbrough führte er 2004 zum Ligapokal und somit zum einzigen Titel in der 141-jährigen Vereinsgeschichte. Kurz darauf übernahm er dort erstmals ein Traineramt. Sein Team aber war schlicht überfordert von Southgates Vorhaben, Anleihen am anspruchsvollen Spiel des FC Arsenal zu nehmen. Drei Jahre später standen Abstieg und Kündigung fest. Southgate wurde TV-Experte und Zeitungskolumnist.

Weshalb der englische Verband 2013 auf die Idee kam, ihn zum Trainer der U21 zu ernennen, erschloss sich nicht. Die Erfolge blieben noch dazu aus. Weil die aber in Großbritannien generell eher selten sind, war die Verwunderung auch nicht groß, als Southgate 2016 als Nachfolger von Sam Allardyce vorgestellt wurde. Allardyce wurde nach nur einem Spiel entlassen, weil er gegenüber verdeckt ermittelnden Reportern erklärt hatte, wie man die Transferregeln des englischen Verbands umgeht. Dabei sollte er die Three Lions nach dem peinlichen Achtelfinal-Aus gegen Island bei der EM wieder nach vorne führen. Auch Fabio Capello, Steve McLaren und Roy Hodgson waren zuvor gescheitert.

In seiner Amtszeit schärfte Southgate sein Profil auch dadurch, dass er Englands Ikone Wayne Rooney den Stammplatz entzog. Gegen Deutschland steht der Stürmer nun erstmals seit 13 Jahren gar nicht erst im Kader, obwohl er fit ist. Dass Rooney die sieben fehlenden Länderspiele unter Southgate absolviert, die ihn mit dann 126 Partien zum Rekordspieler machen würden, ist unwahrscheinlich. Damit würde Southgate ein weiteres Mal massiv in die Geschichte des englischen Fußballs eingreifen.