Köln. Nur noch bis Mittwoch können die Turffreunde entscheiden, ob Dschingis Secret, Guignol oder Windstoß der Galopper des Jahres 2017 wird. Bei der Jubiläumswahl zum 60. Galopper des Jahres, bei der diese Zeitung Kooperationspartner ist, zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Auf der Internetseite www.galopper-des-jahres.com, per E-Mail an gewinnen@german-racing.com, per Stimmkarte in den Wettstar-Wettannahmestellen oder am Dienstag auf der Rennbahn in Neuss ist die Teilnahme möglich. Der Hauptpreis wird mit 24 anderen unter allen Einsendern verlost und ist ein exklusives Wochenende mit VIP-Karten für das Derby 2018 und Musical-Besuch in Hamburg. Red