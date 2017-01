Montag und Dienstag findet der SpoBis im Congress Center statt. Mit Rummenigge, Watzke und 118 anderen Referenten.

Düsseldorf. Wenn Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke ein Dokument der jüngeren verbürgten Annäherung zwischen ihren Clubs FC Bayern München und Borussia Dortmund abgeben wollen, dann vielleicht am Montag: Zusammen sitzen der Vorstand des FC Bayern und der Geschäftsführer des BVB beim SpoBis im Düsseldorfer CCD Congress Center Düsseldorf auf der Bühne und sprechen über die Zukunft des Fußballs. Mit Bayern, Dortmund, Millionen und Milliarden-Umsätzen hierzulande und in England, potenziellen Investoren und chinesischen Fußballträumen. Und zur Frage: Wem gehört der Fußball? Gerade Dortmunder dürfen interessante Antworten erwarten: im Verein gärt der Konflikt zwischen Tradition und Kommerz wie kaum woanders. Auch Hannover 96-Präsident Martin Kind und Bremens Vereinsboss Klaus Filbry sprechen zum Thema Investoren im Fußball.

Beim SpoBis trifft sich die Sportwirtschaftsbranche zum siebten Mal in Düsseldorf. Und namhafter ist es selten zuvor zugegangen als Montag und Dienstag in zahlreichen Foren, Vorträgen und Diskussionen, jeweils ganztägig ab 10 Uhr. Zum Sportbusiness-Kongress werden 120 Referenten und mehr als 2000 Teilnehmer erwartet. Unsere Zeitung ist Medienpartner der Großveranstaltung. Der Kongress biete eine tolle Plattform für Experten, Entscheider und Sponsoren, sagt Martin Ammermann von Düsseldorf Congress Sport und Event. „Insbesondere im Hinblick auf das großartige Sportjahr 2017 mit vielen hochkarätigen Veranstaltungen bietet der SpoBis für uns eine gute Gelegenheit, die Sportstadt Düsseldorf in allen Facetten zu präsentieren." In der Tat sind die Bemühungen der Landeshauptstadt um den Grand Depart der Tour de France ebenso Gegenstand wie die Voraussetzungen, die Nordrhein-Westfalen von der Ausrichtung Olympischer Sommerspiele träumen lassen. Oberbürgermeister Thomas Geisel wird mit NRW-Sportministerin Christina Kampmann und Michael Mronz darüber diskutieren, Mronz arbeitet derzeit für NRW ein Konzept zu möglichen Spielen an Rhein und Ruhr aus.

In 20 Foren und 40 Stunden Programm thematisiert der Kongress die globalen Entwicklungen in der Sportwirtschaftsbranche. Auf der Hauptbühne jeweils am späten Nachmittag spricht etwa auch der Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg mit dem Präsidenten des Welt-Automobilverbands Fia Jean Todt über die Veränderungen im Motorsport. Ein Referent ist auch der ehemalige Reck-Weltmeister Eberhard Gienger. Er wird am zweiten Tag an der Diskussionsrunde „Wahljahr 2017: Welche Pläne verfolgt die Politik im Sport?" teilnehmen. Außer Gienger kommen dort auch Prof. Dr. Martin Nolte (Sporthochschule Köln) und Dr. Stefan Holz (EasyCredit Basketball Bundesliga) sowie die Bundestagsabgeordnete Michaela Engelmeier (SPD) und Özcan Mutlu (Bündnis 90/Die Grünen) zu Wort. Wermutstropfen für Interessierte: Tickets für die Veranstaltung sind nur für erhebliche Teilnahmebeträge unter vorheriger Anmeldung zu erhalten.