Moskau (dpa) - Die sportliche Bilanz zur Halbzeit der Fußball-WM fällt gemischt aus. Viel Spannung, aber nur selten das ganz große Spektakel zeichnet die erste Hälfte der Spiele in Russland aus. Dabei geben mehrere Trends die Richtung für die Partien um Alles oder Nichts vor:

Die Top-Favoriten um Weltmeister Deutschland tun sich schwer, der Videobeweis beeinflusst das Turnier auf vielen Ebenen - und es bleibt packend bis zum Abpfiff.

DAS ZITTERN DER GROßEN: Die Top-Favoriten haben Probleme. In Frankreich schaffte nur ein Weltmeister der vergangenen 48 Jahre vorzeitig den Sprung in die nächste Runde. Neben Deutschland müssen auch Brasilien und Spanien vor dem letzten Gruppenspiel bangen, Argentinien steht am Abgrund. Begeisternden Fußball zeigt hingegen die zweite Reihe des Weltfußballs: Belgien und Kroatien wollen mit weiteren Erfolgen ihren Status als Geheimfavoriten aufwerten, Russland die Stimmung im Gastgeberland hochhalten. «Ich gehe nicht so weit, dass ich sage, dass eins der kleinen Teams der nächste Weltmeister wird», analysierte Lothar Matthäus die Probleme der Top-Teams in einer exklusiven Kolumne für den internationalen Dienst der dpa. «Aber sie können die Favoriten weiter ärgern.»

DIE ELFMETER-FLUT: Der Videobeweis lässt offensichtlich auch die Zahl der Strafstöße deutlich steigen. Nach 29 Spielen gab es bereits 14 Elfmeter - damit ist bereits der Wert der kompletten WM 2014 in Brasilien (13) übertroffen. Auch 2010 waren es in Südafrika mit 15 nur unwesentlich mehr. Insgesamt gab es bei sechs Elfmetern in Russland eine Intervention des Video-Assistenten, die maßgeblich zur Entscheidung beitrug. Auch die Gesamt-Anzahl der Standardtore liegt deutlich über dem Niveau vergangener Weltmeisterschaften.

SPÄTER JUBEL: Toni Kroos macht es vor. Der Trend zum Treffer in der Nachspielzeit geht auch bei dieser WM ungebremst weiter. Der deutsche Star von Real Madrid sorgte für das zehnte Tor nach der 90. Minute. Bei der WM 2010 in Südafrika wurden über das komplette Turnier nur sechs Tore in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erzielt, vier Jahre später in Brasilien waren es schon zwölf. Begünstigt wird die Entwicklung in Russland auch durch die Anweisung, sämtliche durch den Videobeweis verlorene Zeit nachzuholen. So erzielte Brasiliens Superstar Neymar in der 90.+7 Minute laut Opta den spätesten, seit 1966 erfassten Treffer in der regulären Spielzeit der WM-Geschichte.