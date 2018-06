Köln. Die Tier-Orakel in Nordrhein-Westfalen senden tendenziell positive Signale für das Spiel der deutschen Elf bei der Fußball-WM gegen Schweden. Demnach gibt es am Samstag entweder einen deutschen Sieg oder ein Unentschieden.

Eisbärbaby Nanook

Foto: Roland Weihrauch/dpa

Eisbärbaby Nanook mit Mama Lara aus der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen prophezeiten am Freitag ein siegreiches DFB-Team. Nachdem Nanook in eine Möhre aus dem mit Obst und Gemüse gefüllten Deutschland-Karton gebissen hatte, sprang sie später mit dem schwedischen Karton ins Wasser. «Gehen die schwedischen Fußballer am Samstag vielleicht baden?», interpretierte eine Zoo-Sprecherin.

Tiger Fredo

Der Sibirische Tiger Fedor aus dem Allwetterzoo Münster erwartet eher eine Zitterpartie: Es sei ihm nicht leicht gefallen, aber letztlich habe er auf ein Unentschieden getippt, sagte eine Zoosprecherin. Genau wie Elefantendame Sweni aus dem Wuppertaler Tierpark. Auch sie habe sich beim Torwandschießen für ein Unentschieden gegen Schweden entschieden, sagte eine Zoosprecherin.

Eber Harry

Foto: Oliver Berg/dpa

Der Eber «Harry» aus dem Kölner Zoo - der für die Partie gegen Mexiko korrekt eine Niederlage vorausgesagt hatte - hatte bereits am Donnerstag seinen Tipp für das Schweden-Spiel abgegeben: Er prophezeite diesmal einen deutschen Erfolg. Doch Vorsicht: Als Schwein hat er möglicherweise ein Gefühl dafür, dass man es sich mit seinen menschlichen Haltern nicht verderben sollte. dpa