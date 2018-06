Fifa für Fortgeschrittene: Wie Deutschland es bei der Fußball-Weltmeisterschaft ins Achtelfinale schaffen kann – und wie nicht.

Es wäre ein dramatisches Szenario für Donnerstag: Schweden sichert sich am letzten Spieltag der deutschen Gruppe in einem harten und kartenreichen Match durch ein 2:1 gegen die wegen eines Platzverweises dezimierten Mexikaner den Achtelfinaleinzug. Im Parallelspiel erzielt der kurz zuvor verwarnte Marco Reus für Deutschland in der Nachspielzeit ebenfalls das entscheidende 2:1 gegen Südkorea, zieht sich im Jubel über das Weiterkommen das Trikot aus – und bringt sein Team so doch noch um das Achtelfinale. Denn die gelb-rote Karte, die er fürs Trikotausziehen erhält, wirft die Deutschen auf Platz drei der Tabelle zurück, hinter die punkt- und torgleichen Mexikaner.

Wie das? Nun, wegen des komplizierten WM-Modus der Fifa gibt es in Deutschlands Gruppe F zwei Fälle von Resultaten, in denen am letzten Spieltag die Fairplay-Wertung, also die Zahl der Gelben und Roten Karten, den Ausschlag über den Achtelfinaleinzug gibt. Sie kommt dann zum Zuge, wenn weder Punkt- noch Torverhältnis noch der direkte Vergleich mehrerer punkt- und torgleicher Teams eine eindeutige Reihenfolge ergeben. Neben dem geschilderten Fall, dass sowohl Schweden als auch Deutschland 2:1 gewinnen, gilt das auch dann, wenn beide 0:1 verlieren. Dann wäre Mexiko Erster und zwischen Schweden und Deutschland entscheidet die Zahl der Verwarnungen und Platzverweise. Siegen Deutschland und Schweden dagegen beide mit 1:0 sind beide auch weiter – doch entscheidet in dem Fall die Fairplay-Wertung über den Gruppensieg. Derzeit liegt Deutschland im Fairplay hinter Mexiko und Schweden.

Zum Glück sind die meisten anderen Konstellationen einfacher. Mexiko etwa ist mit einem Sieg oder Remis gegen Schweden in jedem Fall im Achtelfinale. Schweden reicht wiederum jeder Sieg gegen Mexiko fürs definitive Weiterkommen. Und die DFB-Elf schafft es sicher, wenn sie mit zwei Toren Vorsprung gegen Südkorea gewinnt. Ein Sieg mit einem Tor reicht unter anderem dann, wenn Schweden mit zwei Toren gegen Mexiko siegt. Zudem genügt den Deutschen schon ein Unentschieden, falls Schweden gegen Mexiko verliert oder kein höheres Remis als Deutschland schafft. Sogar eine knappe Niederlage kann die DFB-Elf unter Umständen noch ins Achtelfinale bringen. Und selbst Südkorea hat bei einer Niederlage von Schweden noch eine Chance.

Die Fairplay-Tabelle

Stand Gruppe F nach dem zweiten Spieltag