Wir waren Weltmeister. Der Ruhm begann schon zu welken am 14. Juli 2014, am Tag nach dem Finale von Rio. Die Führung hat es nicht geschafft, die Leidenschaft und die Gier und die Freude aufs Neue zu wecken. Sie haben nur versucht, es herbeizureden, und das auch erst, als es schon zu spät war. So haben sie alle zusammen die ersten Schritte gemacht, aber schon nach oben auf die letzten Stufen geschaut. Dass man dabei ins Stolpern geraten kann, ist klar; zumal, wenn man ein bisschen träge geworden ist.

Derweil geht die WM ohne Deutschland weiter – und auch ohne zwei Superstars wie Messi und Ronaldo. Warum sind die beiden raus? Weil ihre Mannschaften nicht gut genug waren für ihren Superstar. Das ist die erste wertvolle Erkenntnis dieser ansonsten ziemlich mittelmäßigen WM: Die Zeiten, da sich ein Team in totaler Abhängigkeit von einem alle überragenden Einzelkönner machen konnte und damit erfolgreich war, sind vorbei – adieu Heldenfußball! Auch künftig werden Kicker dieses Formats das einzelne Spiel entscheiden können, aber nicht mehr das ganze Turnier so wie Maradona 1986 oder Pele 1970.

Jetzt wollen Sie von mir wissen, wer Weltmeister wird. Ich zögere ein bisschen, und sage dann doch Uruguay. Die spielen, was sie können. Die sind diszipliniert, haben eine starke Abwehr und suchen die Zweikämpfe. Sie haben zwei starke Stürmer, die sicher nicht die Klasse von Ronaldo und Messi haben. Aber die beiden ackern für ihre Mannschaft, nicht umgekehrt. Und sie haben Leidenschaft und Spirit, die brauchen keinen Slogan.

Gemessen an den Fähigkeiten der einzelnen Spieler ist Uruguays Kaders ganz sicher nicht besser als der des DFB. Aber es reicht, sich zehn Minuten aus einem WM-Spiel der Urus anzusehen, um auf Anhieb zu erkennen, was der deutschen Mannschaft so alles gefehlt hat. Ich würde jetzt zwar nicht so weit gehen, zu behaupten, der Fußball-Romantiker in mir habe sich in Uruguay verliebt. Aber auf das nächste Rendezvous würde ich es gern ankommen lassen.

Meinungsfreudig und ausdrucksstark ist Marcel Reif seit seinem Rückzug als TV-Kommentator einer der gefragtesten Fußball-Experten. Wir wissen nicht, welche Meinung er zu welchem Thema haben wird - aber wir sind sicher, dass er sie mit Wissen, Geist, Humor und einer Prise Spott perfekt würzen wird.