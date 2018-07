Moskau (dpa) - Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Aussagen von der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zusammengestellt.

DEUTSCHLAND:

«Sportschule ist ja super. Wir sind ja hier, um Sport zu machen.» (Nationalspieler Toni Kroos über das DFB-Mannschaftshotel in Watutinki. Bundestrainer Joachim Löw hatte davon gesprochen, dass es «den Charme einer guten, schönen Sportschule» habe)

«Jogi Löw bleibt bei uns länger Trainer als die Trainer in Spanien.» (DFB-Präsident Reinhard Grindel zu Beginn der WM auf die Frage, ob Bundestrainer Joachim Löw nicht zum FC Barcelona wechseln könne. Spanien hatte sich kurz vor der WM von Trainer Lopetegui getrennt)

«Er fühlt sich wie der Vater, der auf das Katastrophenzeugnis des Kindes schaut und denkt: Wenn es nur die Fünf in Mathe wäre - aber es hat ja in allen Hauptfächern nicht gereicht...» (Fußball-Experte Marcel Reif zur deutschen Auftaktniederlage gegen Mexiko in einer Kolumne für die redaktionelle Kooperation G14plus)

«Deutschland ist noch immer die Gewinn-Maschine.» (Schwedens Nationalspieler Emil Forsberg auf die Frage, ob Deutschland für ihn ein Favorit auf den WM-Titel sei)

«Natürlich geht das erste Tor auf meine Kappe. Aber man muss dann auch die Eier haben, die zweite Halbzeit so zu spielen.» (Toni Kroos zu seinem Spiel und dem Siegtor im 2:1 gegen Schweden)

«Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer rennen 82 Minuten dem Ball hinterher und Deutschland muss einen Mann vom Platz schicken. Also rennen 21 Männer für 13 Minuten den Ball hinterher und am Ende gewinnen irgendwie verdammt nochmal die Deutschen.» (Englands Fußballlegende Gary Lineker nach dem deutschen Sieg gegen Schweden in Abwandlung seines berühmten Spruchs, dass die Deutschen am Ende immer gewinnen)

«Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen einen Ball für 90 Minuten und am Ende gewinnen nicht immer die Deutschen. Die vorherige Version gehört der Geschichte an.» (Lineker nach dem deutschen Vorrunden-Aus gegen Südkorea)

«Wir haben in keinem Spiel richtig überzeugt, wo wir sagen können, das war die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Das ist bitter und erbärmlich.» (Torwart Manuel Neuer nach dem erstmaligen WM-Vorrunden-Aus)

«Ich möchte nun auch mit ganzem Einsatz den Neuaufbau gestalten. Ich werde gemeinsam mit meinem Team analysieren, Gespräche führen und zum Start der neuen Saison die richtigen Schlüsse ziehen.» (Bundestrainer Löw zur Entscheidung, im Amt zu bleiben)