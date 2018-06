Die Deutsche Presse-Agentur präsentiert kuriose und interessante Geschichten von der Fußball-Weltmeisterschaft.

SEX-VERBOT? Da mussten Islands Fußball-Trainer Heimir Hallgrimsson und sein Kapitän Aron Einar Gunnarsson herzlich lachen. Denn es kursierte angeblich das Gerücht, dass für Mitglieder des Teams bei der WM ein Sex-Verbot gelte. Ein Reporter wollte das vor dem Gruppenspiel in Wolgograd gegen Nigeria nun genauer wissen und fragte in der delikaten Sache nach. «Der Sex ist nicht verboten, das ist Quatsch», stellte Hallgrimsson am Donnerstag klar.

CANARINHO: Es gibt wohl keinen anderen Fußballverband bei dieser WM, der sein Maskottchen so offensiv vermarktet wie der brasilianische. Canarinho heißt der menschengroße Kanarienvogel, der zuletzt immer wieder durch die Straßen von Sotschi spazierte, wo die Brasilianer ihr WM-Quartier haben. Aktuell macht der knallgelbe Canarinho Selfies mit Kindern und Erwachsenen in St. Petersburg, wo die Selecao gegen Costa Rica spielt. Canarinho wird bei seinen Spaziergängen teilweise von einer CBF-Reporterin begleitet, die das Ganze moderiert und kommentiert. Das kann man sich dann - zum Teil live - in den sozialen Netzwerken anschauen.

BESTENS BETREUT: Gleich vier Greenkeeper standen beim Training von Spaniens Ersatzspielern nach dem 1:0-Sieg gegen Iran am Rande des Rasens. Die Männer in den grasgrünen Shirts und dunkelgrünen Hosen überwachten bei brütender Hitze die Sprinkleranlage und traten kaum sichtbare Löcher im Rasen zu. Das Teamcamp des Weltmeisters von 2010 ist die topmoderne Akademie des FC Krasnodar, der seinen prominenten Gästen den Platz bis ins Detail hergerichtet hat. So sind auf den Sichtschutzplanen die Namen aller 23 Spieler aufgedruckt.

SCHULDFRAGE KLÄREN: Ist Sergio Ramos schon wieder schuld? Nachdem sich England-Trainer Gareth Southgate beim Joggen die rechte Schulter ausgekugelt hat, spricht die Zeitung «Telegraph» von «einer der bizarrsten Verletzungsmeldungen der WM», und Fans und Medien spinnen im Internet amüsante Verschwörungstheorien. Demnach habe nämlich Spanien-Kapitän Ramos den England-Coach beim Joggen attackiert, ähnlich wie schon den Liverpool-Stürmer Mohamed Salah im Champions-League-Finale mit Real Madrid. Auch Salah war bei dem Zweikampf mit Ramos an der Schulter verletzt worden. Einziger Haken an der Theorie: Die Engländer sind in Repino bei St. Petersburg untergebracht, Ramos und die Spanier haben ihr WM-Quartier rund 1600 Kilometer südöstlich davon in Kasan.