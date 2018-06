Sie wollen was hören zur deutschen Mannschaft? Tut mir leid, da muss ich sie noch etwas vertrösten. Denn es gibt Wichtigeres. Reden wir über Benehmen im Fußball.

Fangen wir gleich mit einem der ganz Großen an. Lionel Messi hat mich enttäuscht. Man darf verlieren und schlecht spielen, aber so darf man nicht vom Platz gehen: Ohne eine Gratulation an den – besseren – Gegner, ohne Geste der Anerkennung.

Nein, Señor Messi, das geht nicht. Ein Weltstar dieses Kalibers, dessen Image darauf ausgerichtet ist, rund um den Globus die Sympathien junger Fußballer einzusammeln, deren Augen leuchten, wenn sie den Namen Messi nur hören – von einem solchen Idol darf und muss man mehr verlangen.

Wenn wir das geklärt haben, können wir uns gleich den nächsten vorknöpfen, der noch keiner von den Größten ist, sich aber gleichwohl für einen zu halten scheint. Wie Neymar mit Gegnern und Mitspielern umgeht, reicht schon fast als Nachweis einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.

Der Tiefpunkt waren seine verbalen Ausfälle gegen Mitspieler Thiago Silva, der den Ball den Costa Ricanern überließ, weil die ihn vorher absichtlich ins Aus gespielt hatten. Wer selbst mit diesem ungeschriebenen Gesetz, dessen Anwendung selbst in den hitzigsten Spielen selbstverständlich befolgt wird, brechen will, dem ist nun gar nicht mehr zu helfen.

Bescheiden im Sieg, neidlos in der Niederlage – so sollte es sein. Klingt vielleicht altmodisch, ist aber moderner denn je. Gerade bei einer Weltmeisterschaft, wenn auch die auf den Fußball schauen, denen er sonst nicht so wichtig ist.

Wenn zweitrangige Chargen auf der deutschen Bank einen in der letzten Minute bezwungenen Gegner verhöhnen und provozieren, dann ist das schlicht unwürdig. Dass die beiden sich auf die emotionale Kraft des Fußballs berufen, ist allzu billig. Dann muss man Spielern, die unter größerem persönlichen Druck stehen, noch viel mehr durchgehen lassen.

Wer das nicht aushält, der ist hat im Innenraum und auf der Bank der deutschen Mannschaft nichts verloren. Immerhin: Der DFB hat sich prompt entschuldigt, und auch seine Mitarbeiter haben das persönlich getan. Das sollte man nicht unterschlagen.

So leid es mir tut, aber jetzt wird es richtig ernst. Wenn ein gestandener Trainer, ein erwachsener Mann sich zu einer solchen Äußerung hinreißen lässt wie der serbische Trainer Mladen Krstajic gegen Schiedsrichter Thomas Brych, dann ist jedes Maß verloren.