Dabei darf der Menschenstrom nicht zum Erliegen kommen durch die Sicherheitsmaßnahmen mit vielen Kontrollen und Sperren. Polizei, Zivilschutz, Geheimdienste und die Armee werden im Einsatz sein.

Kritik an der WM hat es auch in Russland genug gegeben: an den hohen Kosten für ein immer noch armes Land, an der schlechten Lage der Menschen- und Bürgerrechte, an Einschränkungen und Belastungen für Anwohner in den vier Wochen des Turniers. Und doch ist die Stimmung derzeit so, dass die WM kommen und das Fest gefeiert werden soll. «Ich hasse die Meckerer, die aus allen Rohren auf die WM schießen», sagt Sergej Schnurow, als Kopf der Gruppe Leningrad derzeit Russlands populärster Rockstar. «Die WM tut dem Land gut, jedenfalls bisher.»

Bleibt das Problem der schwächelnden Heimmannschaft, die im letzten Test wenig überzeugend 1:1 gegen die Türkei spielte. «Leider hat unsere Sbornaja in jüngster Zeit keine großen Ergebnisse gezeigt», gestand Präsident Putin ein. Die russischen Fußballexperten sind es schon leid, sich den Kopf von Trainer Stanislaw Tschertschessow zu zerbrechen: Es habe ja doch keinen Zweck. Die Zeitung «Moskowski Komsomolez» witzelt: «Portugal hofft auf Ronaldo, Frankreich auf Pogba und Brasilien auf Neymar. Nur wir hoffen auf ein Wunder.»