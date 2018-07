1 Seine Theatralik ist übertrieben, aber es ist auch mal etwas dran, wenn sich der Brasilianer Neymar am Boden wälzt. In vier Spielen wurde der 26-Jährige 23-mal gefoult, im Schnitt also 5,75-mal pro Partie oder rund alle 15 Minuten. Zehnmal wurde er allein im Auftaktspiel gegen die Schweiz (1:1) regelwidrig gestoppt.

2 Mit 411 gespielten Pässen gehörte Mittelfeldspieler Isco zu den zentralen Akteuren im spanischen Team – das bekam der 26-Jährige in den vier Partien leider auch körperlich zu spüren. Er wurde 19-mal gefoult, 4,75-mal pro Spiel – dank der Verlängerung im Achtelfinale gegen Russland nur rund alle 20 Minuten.

3 Im Gruppenspiel gegen England durfte der Belgier Eden Hazard durchschnaufen – vermutlich war es eine willkommene Pause. 14 Fouls hat der 27-Jährige einstecken müssen. In nur drei Partien kommt er auf einen Schnitt von 4,67. Rund alle 18 Minuten können ihn die Gegner nur mit einem Foul bremsen.

4 Im Achtelfinale wurde Englands Stürmer Harry Kane zum „Mann des Spiels“ gekürt. Zuvor war er neunmal von kolumbianischen Gegenspielern gefoult worden. Weil der 24-Jährige gegen Belgien geschont wurde, stehen drei Spiele in der Statistik und 13 Fouls, also 4,33 pro Spiel. Zwischen zwei Fouls liegen 21 Minuten.

5 Bei seinen Auftritten als deutscher Rechtsverteidiger zog er manche Kritik auf sich, und auch auf dem Platz rieben sich die Gegner an ihm: Joshua Kimmich wurde 12-mal gefoult. Die Attacken verteilen sich auf drei Vorrundenpartien. Kimmich kommt damit auf 4 Fouls pro Spiel, umgerechnet eines alle 22,5 Minuten.

6 Auch ohne WM-Sieg zählt Argentiniens Lionel Messi zu den weltbesten Kickern – die Gegner antworten mit Robustheit. Absolut erreicht der 31-Jährige mit 15 Fouls gegen sich Platz drei des Turniers. Bei vier Spielen kommt er allerdings „nur“ auf einen Schnitt von 3,75. Alle 24 Minuten wird er unsanft gebremst.

7 Was haben der Panamaer José Luis Rodríguez (l.) und Nigerias Oghenekaro Etebo außer dem Vorrundenaus gemeinsam? Die Mittelfeldspieler wurden in drei Gruppenspielen je elfmal gefoult, 3,67-mal pro Partie. Auf die Einsatzzeit umgerechnet, wird Rodríguez alle 22 Minuten gefoult, Etebo alle 24,5 Minuten.