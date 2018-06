Für großen Wirbel sorgte der Verzicht von Belgiens Auswahltrainer Roberto Martínez auf Mittelfeldstratege Radja Nainggolan. «Wir wissen, dass Radja bei seinem Verein eine wichtige Rolle spielt. Wir können ihm so eine Rolle in unserem Team nicht geben», begründete Martínez die Entscheidung. Der 30-jährige Nainggolan vom Champions-League-Halbfinalisten AS Rom verkündete daraufhin «schweren Herzens» seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. «Von heute an bin ich der erste Fan», teilte er mit.

Dicke Luft herrschte auch in Frankreich. Nachdem Didier Deschamps für Adrien Rabiot nur eine Ersatzrolle für die WM vorgesehen hatte, schickte der Mittelfeldspieler vom Meister Paris Saint-Germain per E-Mail eine wütende Absage an den Trainer. Er stehe als Reservist nicht zur Verfügung und werde auch die ausgehändigten Trainingspläne nicht befolgen, teilte Rabiot mit.

Wesentlich entspannter ging Sané mit seinem WM-Aus um. Nachdem sein Man City-Kollege Kyle Walker die Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw in den sozialen Medien verwundert kommentiert hatte, antwortete Sané mit Humor: «Nun, du hast Glück, dass du nicht gegen mich spielen musst, Bruder.»