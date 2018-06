Zusammen die Weltmeisterschaft verfolgen - gibt's was besseres? Die besten Locations zum "Rudelgucken" in Düsseldorf, Krefeld, Wuppertal und der Region gibt es hier im Überblick.

Düsseldorf. Endlich ist es so weit – nach vier Jahren startet am Donnerstag, 14. Juni, die Fußball-Weltmeisterschaft. Das „Rudelgucken“ gehört natürlich dazu. Hier finden Sie eine Auswahl von Public-Viewing-Angeboten in unserer Region, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Public Viewing in Düsseldorf

Ob in der Kneipe, draußen auf der Ratinger Straße oder im Trubel der Fan-Meile am Rhein. Die Landeshauptstadt bietet eine Vielzahl von Public Viewing-Orten, an denen WM-Stimmung verbreitet wird – egal ob gemütlicher im kleinen Kreis oder groß und bunt, hier ist für jeden Fußball-Fan etwas Passendes dabei.

Zakk

Im Zakk werden alle Deutschlandspiele zu sehen sein. Dazu gibt es Spezialitäten aus den jeweiligen Gegner-Ländern und deutsch-russische Comedy vor jedem Anpfiff.



Quartier Bohème

Hier im „Wm-Quartier“ können alle Spiele der Weltmeisterschaft angeschaut werden. Täglich werden Interviews, Analysen und Berichterstattung übertragen und die Deutschlandspiele werden im großen Henkel-Saal gezeigt.

Kasematten

Auch die Kasematten am Rheinufer verwandeln sich zur WM in einen Publich Viweing-Spot und es werden alle Spiele übertragen.

Hyatt Regency



Auch im Hafen ist das WM-Rudelgucken möglich. Das Hyatt Regency öffnet für alle Fußballfans in der Stadt die Türen. Auch in der Dox-Bar und der Club-Lounge können die Spiele verfolgt werden. Wer mit Freuden schauen möchte, der reserviert am besten einen Tisch im „Café D“.

Stahlwerk

Deutschlandspiele und natürlich das Finale werden im Stahlwerk übertragen. Draußen im Treibgut oder drinnen im Stahlwerk – hier ist beides möglich. Zwei Stunden vor Anpfiff geht es im dem kostenlosen Einlass los.

Kasette

Ganz gemütlich kann man die WM in der Kasette verfolgen. Alle Spiele werden dort gezeigt - wochentags geht es ab 16 Uhr los und am Wochenende kann man schon ab 14 Uhr in Fußballstimmung verfallen. Getippt werden kann hier auch und länderspezifische DJ-Sets untermalen das Ganze.

Ratinger Straße



Die Ratinger Straße verwandelt sich traditionell zu jedem Deutschlandspiel in eine Fan-Meile. Voll ist es hier immer aber in den Kneipen „Füchsen“, „Ohme Jupp“, „Zur Uel“ oder „Zum goldenen Einhorn“ findet sich sicherlich ein Plätzchen.