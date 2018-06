Toni Schumacher schreibt in seiner Kolumne über die Tage vor dem Turnierbeginn der Deutschen Mannschaft und den Charme russischer Hotels. Am Thema Özil und Gündogan kommt auch der Vize-Weltmeister nicht vorbei.

Die erste Erkenntnis aus dem Auftakt dieser WM in Russland: Die Saudis waren zu schwach. Und das Ergebnis ist gut für das Turnier, weil es die Stimmung im Gastgeberland hebt.

Für die deutsche Mannschaft gilt jetzt, es ähnlich wie das russische Team zu machen: Alle Fragen aus der Vorbereitung auf dem Platz beantworten. Jetzt gilt es, jetzt müssen die Jungs da sein. Ich habe zwei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften gespielt und bin sicher, dass trotz aller Veränderungen eins nach wie vor gilt: Die gesetzten Spieler geben allen öffentlichen Aussagen zum Trotz in den letzten Partien vor einem Turnier nie alles. Warum sollen sie riskieren, dass sie sich noch verletzen kurz vor der WM? Ich habe volles Verständnis dafür.

Umso mehr brennen jetzt alle und scharren mit den Hufen. Ich hatte immer Spaß an diesen Phasen, war immer total fokussiert und in meinem ganz eigenen Vorbereitungsmodus. Ich bin nirgendwo mehr hingegangen, habe mir Kurz- und Langhanteln machen lassen, mit denen ich auch auf dem Zimmer trainiert habe. Ich war sechs Wochen sehr, sehr extrem unterwegs, das gebe ich zu.

Eine Kolumne von Toni Schumacher.

Toni Schumacher Zweimal stand Toni Schumacher im WM-Finale (1982 und 1986) und wurde Vizeweltmeister, er bestritt 76 Länderspiele. Als Torwart war er und als Vizepräsident ist er das Gesicht des 1. FC Köln, zu dessen größten Spielern aller Zeiten er zweifellos gehört. In seiner Kolumne verknüpft er seine Erlebnisse als aktiver mit den modernen Fußballzeiten. Mit seiner Meinung hält er nicht hinter dem Berg – aber das war ja klar.

Wenn ich lese, dass das Hotel in Russland den sozialistischen Charme der 70er Jahre versprüht, dann denke ich an meine Zeit in der Türkei, wo ich mit Fenerbahce im Osten der Türkei nicht in einem Hotel, sondern in einer alten Zuckerfabrik gewohnt habe. Ging auch. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass es sauber ist und der eigene Koch da ist: es gibt also vernünftiges Essen. Da braucht es keine Fünf-Sterne-Paläste.

Stichwort Türkei: Jogi Löw hat gezeigt, dass er sich nicht beeindrucken lässt von dieser Foto-Diskussion um Gündogan und Özil. Und ich sage auch: Wenn Gündogan gut drauf ist, dann kann er spielen. Allein danach wird Löw auch entscheiden, weil er sich nur daran orientiert, was am besten für die Mannschaft ist. Sollte Gündogan spielen, Özil aber nicht, dann hoffe ich, dass Gündogan erstens nicht ausgepfiffen wird und zweitens nicht auch noch die Pfiffe für Özil einstecken muss. Denn er hat sich, im Gegensatz zu Özil, erklärt. Ich weiß durch meine drei Jahre in der Türkei, dass die Familie, der Clan, dort unheimlich wichtig ist.