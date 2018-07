Eine WM mit guten Gastgebern, einem tollen Finale und alten Grundsätzen.

Bevor ich meine Vorfreude auf dieses Endspiel mit Ihnen teile, möchte ich ein paar Worte zum WM-Ausrichter Russland loswerden. Es war eine schöne WM, in beeindruckenden Stadien und in herzlicher Atmosphäre. Und ohne prügelnde Hooligans, die mir schon bei manchem Turnier die Freude am Fußball getrübt haben.

Die Menschen in diesem Land waren großartige Gastgeber – ich rede von den ganz normalen Menschen, denen die Fans aus aller Welt begegneten und danach durchweg von deren Herzlichkeit und Gastfreundschaft schwärmten. Die Wirkung von Zigtausenden dieser unscheinbaren Begegnungen darf man nicht geringschätzen.

Wie sagten die Nachrichtensprecher früher immer am Ende der Sendung? „...und nun zum Sport.“ So soll es sein, also: Auf die Finalpaarung zu wetten, dazu hätte es Mut gebraucht. Man kannte das Potenzial der Franzosen, durfte aber zweifeln an ihrer Stabilität. Im Vergleich dazu ist die Tatsache, dass die Kroaten noch immer nicht im Urlaub sein, ein kleines Wunder. Eigentlich sind die Deutschen noch gar nicht raus – sie sind dabei am Sonntag, in blauen Trikots. Denn so wie die Franzosen auftrumpfen, sind früher gute deutsche Nationalmannschaften bei Weltmeisterschaften aufgetreten. Sie können verteidigen, sie haben Willen, geben nie auf und steigern sich von Spiel zu Spiel – eine Turniermannschaft! Frankreich mit deutschen Tugenden… Und dann Kroatien: Lassen wir mal die Fragwürdigkeit manchen Liedguts und auch die allzu kräftigen Ausschläge auf der Skala des Nationalismus beiseite (gab es so etwas nicht auch 1954 in Bern?) beiseite. Dann sehen wir eine Mannschaft, die einen Romantiker wie mich mit vielem versöhnt, was einem der moderne Fußball in letzter Zeit so zumutet.

Was macht diese Mannschaft aus, dass sie umso viel besser ist als die Summe ihrer Einzelteile? Es kann doch niemand ernsthaft behaupten, dass Kroatien mehr individuelle Klasse auf dem Platz hat als Deutschland. Aber wenn die Herren Löw, Bierhoff und Grindel bei ihrer Aufarbeitung etwas Zeit gewinnen wollen, dann sollten sie sich die Spiele der Kroaten anschauen – dann sehen sie viel von dem, was der deutschen Elf gefehlt hat.

Mario Mandzukic zum Beispiel. Auf den letzten Metern seiner Laufbahn, die Bayern wollten ihn nicht mehr, Atletico auch nicht, und bei Juve spielt er auch nicht immer. Er spürt die Last seiner 32 Jahre; als es im Halbfinale 1:1 steht, hat er Krämpfe.