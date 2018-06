Nach einem Fußballspiel sieht eine Tribüne meistens aus wie ein Saustall. Fan schmeißen ihre Becher überall hin, Fan-Utensilien liegen auf dem Boden verstreut, wenn man nicht aufpasst, tritt man noch in Essensreste.

Auch die WM in Russland macht da keine Ausnahme. Dem entgegenzuwirken haben sich aber wohl die Fans in der Gruppe H fest vorgenommen. Nach dem Spiel zwischen Japan und Kolumbien fingen die japanischen Anhänger an den Müll auf ihrer Tribüne selbstständig einzusammeln und in große Mülltüten zu packen.

Japanese fans clean up stadium after Columbia loses 1-2 to Japan in World Cup 2018 https://t.co/4MsPCdCsaD pic.twitter.com/vx9eAXQ2AC — Mothership.sg (@MothershipSG) 19. Juni 2018

Dem wollten die Kolumbianer natürlich in nichts nachstehen, auch sie sammelten nach dem Spiel Müll auf ihrer Tribüne und räumten ihn Weg.

Aber nicht nur in diesem Spiel ging es absolut sauber zu, auch die Senegalesen, die im zweiten Gruppenspiel wenig später gegen Polen antraten, dachten nach ihrem Überraschungssieg gegen den polnischen Gegner nicht nur ans Feiern, sondern genauso auch ans Aufräumen.

Den Titel sauberste Gruppe der WM dürfte sich die Gruppe H an diesem Dienstag damit schon mal gesichert haben. fred