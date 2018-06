Moskau (dpa) - Der tunesischen Fußball-Nationalmannschaft gehen langsam die Torhüter aus.

Nachdem Stammkeeper Mouez Hassen beim ersten WM-Spiel gegen England (1:2) eine Schulterverletzung erlitt und abreisen musste, droht für das letzte Gruppenspiel gegen Panama am Donnerstag in Saransk nun auch ein Ausfall von Farouk Ben Mustapha. Der 28-Jährige zog sich beim Training eine Verletzung zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Um was für eine Verletzung es sich handelt, teilte der tunesische Verband zunächst nicht mit. Fällt Ben Mustapha auch noch aus, bleibt nur noch Routinier Aymen Mathlouthi für die Torhüterposition.