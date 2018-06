Dedowsk (dpa) - Vor mehr als 200 Zuschauern hat Belgien seine erste Trainingseinheit in Russland ohne Abwehrchef Vincent Kompany aufgenommen.

Der 32 Jahre alte Verteidiger von Manchester City fehlte bei der Einheit am Donnerstag in der Kleinstadt Dedowsk im Westen Moskaus zunächst als einziger von 20 Feldspielern. Kompany erlitt vor knapp zwei Wochen eine Verletzung an der Leiste und musste seitdem aussetzen. Sein Einsatz zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Panama am Montag (17.00 Uhr MESZ) ist ungewiss.

Vor dem Turnierstart absolviert der Mitfavorit nur eine weitere Einheit am Freitag in der Nähe der russischen Hauptstadt, bevor es am Samstag bereits zum ersten Spielort nach Sotschi geht. Nach dem Auftakt gegen Panama warten Tunesien und England als weitere Gegner auf das Team von Trainer Roberto Martínez, das als Favorit der Gruppe G gilt.