Kasan/Frankfurt (dpa) - Die Fotos vom flanierenden Joachim Löw auf der Standpromenade von Sotschi haben sich eingebrannt. Sie werden als Beleg für die erste ganz große Verirrung in der zehnjährigen Amtszeit des Bundestrainers genauso bleiben wie die Fragen nach dem Warum?

Dass der Weltmeistercoach von 2014 wie vertraglich festgelegt in vier Jahren in Katar noch einmal die nächste WM-Tortur auf sich nimmt, scheint derzeit kaum vorstellbar. «Das ist anderen Nationen auch schon passiert, da muss man jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen und es in Zukunft wieder besser machen», sagte Löw kurz nach dem zuvor unvorstellbaren Vorrunden-K.o. in der Tatarenstadt Kasan.

Löw hat sich selbst ein Denkmal geschaffen, seit er von seinem einstigen Chef Jürgen Klinsmann für ihn selbst überraschend in den Job des wichtigsten deutschen Fußball-Lehrers gehievt wurde. Der Südbadener setzte nicht nur den Aufbruchkurs fort, den Klinsmann mit einem Assistenten Löw nach der EM-Vorrunden-Blamage von 2004 eingeleitet hatte. Löw schuf einen neuen Stil weg von Rumpelfußball hin zu Mut, Klarheit, Geschwindigkeit und Attraktivität. Und er prägte internationale Trends, etwa als er bei der WM 2010 in Südafrika die blutjunge Generation um Neuer, Özil, Boateng, Hummels von U21-Europameistern zu Stammkräften des Nationalteams beförderte.

Jugend, Frische, Belastbarkeit seien «wertvoller als Erfahrung», sagte Löw damals und erntete bei der älteren Generation von Michael Ballack und Torsten Frings Kopfschütteln. Doch mit dem Stil, «der genau zu dieser Mannschaft passt», führte der einstige Freiburger Profi die DFB-Elf wieder in die Weltspitze und krönte dies mit dem WM-Titel 2014. Löw begeisterte und war erfolgreich. «Bis zu diesem Turnier waren wir die konstanteste Mannschaft der letzten zehn, zwölf Jahre. Wir waren immer unter den letzten Vier», erinnerte er nach dem Aus in Russland. Von 36 Turnierpartien unter ihm gingen vor der WM 2018 nur sechs verloren - in Russland von drei gleich zwei.

Das Denkmal Löw bröckelte aber schon direkt nach dem größtmöglichen Triumph in Brasilien. Der Visionär, wie sich Löw gern selbst nennt, wich von seinem eigenen Weg ab. Zwei Jahre Entwicklung «verschenkte» er im verständlichen Hochgefühl, es ganz nach oben geschafft zu haben, räumte der gebürtige Schwarzwälder später selbst ein. «Die Nummer eins der Welt sind wir», hatte es durch die Katakomben des berühmten Maracana-Stadions von Rio de Janeiro gedröhnt. Made by Löw.