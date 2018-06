Der südkoreanische Fußball hat den Anschluss verpasst. Nationaltrainer Tae-Yong Shin findet es eine Ehre, schon äußerlich mit Löw verglichen zu werden.

Kasan. Tae-Yong Shin ist definitiv ein sehr höflicher Herr. Gleich für die erste Frage auf der simultan übersetzten Pressekonferenz in der Kasan-Arena vor dem Duell gegen Deutschland (Mittwoch, 16 Uhr MESZ/ZDF) drückte der Nationaltrainer Südkoreas noch einmal den Kopfhörer fest an sein Ohr. Hatte er das wirklich richtig verstanden, ob es ihm gefalle, äußerlich mit Joachim Löw verglichen zu werden? „Für mich persönlich ist das eine große Ehre. Er ist der beste Trainer der Welt. Er zieht sich sehr modisch an.“ Und bald sollte der 47-Jährige auch noch sagen: „Deutschland ist viel stärker als wir. Aber der Ball ist rund. Und es gibt kein Gesetz, dass wir nicht schaffen können, was Mexiko auch gelungen ist.“

Die Defizite der Südkoreaner sind bei dieser WM klar erkennbar

Tatsächlich hielte ja ein Sieg seiner „Taeguk Warriors“ gegen den Weltmeister die Möglichkeit aufs Weiterkommen offen, wenn parallel noch Mexiko gegen Schweden gewänne. Aber wie wahrscheinlich ist das bei der Leistungsstärke der Asiaten? Im Grunde gab sich das Bundestrainer-Double Shin dann doch keinen Illusionen hin: „Wir haben ein Prozent Chance. Wir wollen sie, so klein sie auch ist, versuchen zu nutzen, um ein Highlight dieser WM zu setzen.“ Der ehemalige Bundesligaspieler Heung-Min Son, der als Leistungsträger bei Tottenham Hotspur als einer der wenigen Profis gehobenes internationales Niveau verkörpert, bemühte eingedenk des Ausfalles von Kapitän Sung-Yong Ki (Swansea City) nämlich auch die Ein-Prozent-These, um die Ausgangslage zu beschreiben: „Deutschland ist sehr viel besser als wir, das müssen wir akzeptieren.“ Und wie hatte Südkoreas Fußball-Legende Bum-Kun Cha schon vor dem Turnier konstatiert: „Alle unseren Gruppengegner sind stärker. Unser Fußball steckt momentan in der Krise.“

„Wir haben Probleme mit unserem Fußball-System“

Die bisherigen Auftritte haben die Einschätzung des ehemaligen Bundesliga-Stars von Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen noch unterfüttert. Härte und Handlungsschnelligkeit, Tempo und Taktik: In vielen Bereichen sind Defizite aufgetreten, die Nationaltrainer Shin als Verwalter eines Mangels nicht so schnell ausmerzen kann. „Wir haben Probleme mit unserem Fußball-System. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir unsere Mannschaft verbessern und mit jungen Leuten arbeiten.“