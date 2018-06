Gelendschik (dpa) - Schweden muss nach Ansicht von Kapitän Andreas Granqvist mit einem anderen Ansatz als Mexiko ins Spiel gegen Weltmeister Deutschland gehen.

«Wir können nicht wie Mexiko spielen, wir haben andere Spielertypen. Wir müssen so spielen wie zuletzt gegen Italien und Frankreich, kompakt stehen und mit dem Ball Chancen kreieren - und ihn so lange halten wie möglich», sagte der 33-Jährige vor dem Duell am Samstagabend (20.00 Uhr MESZ) in Sotschi. Das 0:1 der DFB-Auswahl im Auftaktspiel überraschte ihn. «Deutschland war sehr offensiv. Das hat mich etwas überrascht. Ich dachte, sie haben mehr Balance im Team. Aber das werden sie gegen uns ändern.»

Schweden gewann in der WM-Qualifikation sein Heimspiel gegen Frankreich im Juni 2017 mit 2:1 und setzte sich in den Playoffs gegen Italien durch. Das erste Gruppenspiel in Russland entschied die Mannschaft mit einem 1:0 gegen Südkorea für sich.